Ermenistan'dan İtalya'ya teşekkür

İtalya'daki koalisyon hükümetinden "Ermeni soykırımını resmi olarak tanıması ve bunu uluslararası alanda savunmasını" talep eden önerge, bu ülke parlamentosunda 43 çekimsere karşı 382 oyla kabul edilmişti.

"KARARDAN MEMNUNUZ"

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erivan, İtalya Parlamentosu'nun 'Ermeni soykırımı' ile ilgili aldığı kararı olumlu değerlendirdi.

Açıklamada, "Ermenistan, İtalya Parlamentosu'nun kararını memnuniyetle karşıladı. Bu karar, İtalya'nın BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne ve bu bağlamdaki yükümlülüklerine bağlılığını koruduğunu bir kez daha teyit etti" dendi.