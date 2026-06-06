Ernest Muçi, Trabzonspor ile 3+1 yıllık imzaladı

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Geçen sezon Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'nin performansından memnun kalan Trabzonspor, Arnavut yıldızın bonservisini aldı.

Bordo mavililer, tecrübeli oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan Trabzonspor, Muçi'ye yıllık 2.5 milyon euro ödeyecek.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI NETLEŞTİ

Bordo mavililer +1 opsiyonu kullanması halinde Muçi'ye 2.75 milyon euro ödeyecek.

Ernest Muçi, Trabzonspor'da çıktığı 41 maçta 15 gol, 9 asistlik katkı verdi.

25 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'da Türkiye Kupası kazandı.