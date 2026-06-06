Ernest Muçi, Trabzonspor ile 3+1 yıllık imzaladı
Trabzonspor, Arnavut futbolcu Ernest Muçi ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna her sezon 2,5 milyon euro garanti ücret ödenecek, opsiyon kullanılırsa 2029-2030 sezonunda 2,75 milyon euro alacak.
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Geçen sezon Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi'nin performansından memnun kalan Trabzonspor, Arnavut yıldızın bonservisini aldı.
Bordo mavililer, tecrübeli oyuncu ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Beşiktaş'a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek olan Trabzonspor, Muçi'ye yıllık 2.5 milyon euro ödeyecek.
SÖZLEŞMENİN DETAYLARI NETLEŞTİ
Bordo mavililer +1 opsiyonu kullanması halinde Muçi'ye 2.75 milyon euro ödeyecek.
Ernest Muçi, Trabzonspor'da çıktığı 41 maçta 15 gol, 9 asistlik katkı verdi.
25 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'da Türkiye Kupası kazandı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi