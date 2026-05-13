Ernest Muçi'den Gençlerbirliği'ne harika gol!
Trabzonspor formasını kiralık olarak giyen Ernest Muçi, Gençlerbirliği ile oynanan Türkiye Kupası yarı final maçında harika bir gole imza attı. Arnavut oyuncunun son dakikadaki şık golü bordo-mavilileri finale taşıdı.
Türkiye Kupası yarı final maçında Trabzonspor, Gençlerbirliği deplasmanına konuk oldu.
Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı 2-1 kazandı ve finale yükseldi.
Bordo-mavililer, Türkiye Kupası finalinde Konyaspor ile karşılaşacak.
MUÇİ'DEN NEFİS GOL
Karadeniz ekibinde Ernest Muçi ise son dakikada attığı golle maça damgasını vurdu.
Sezon başında Beşiktaş'tan kiralanan Arnavut futbolcu, kaydettiği nefis golle Trabzonspor'u finale götürdü.
GOL NASIL GELİŞTİ?
Dakikalar 90+2'yi gösterdiğinde Ozan Tufan serbest vuruşta pasını sol kanatta bulunan Ernest Muçi'ye aktardı.
Muçi ceza sahası içine sokulduktan sonra sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye nefis bir şut çıkardı.
Meşin yuvarlak, kaleci Erhan Erentürk'ün üzerinden, kalenin sağ üst köşesinden ağlarla buluştu
(Görüntüler ATV'den alınmıştır.)