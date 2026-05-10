Haberler Basketbol

Erokspor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta maçında Erokspor, deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Basket'i 70-69 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Erokspor, Merkezefendi Belediyesi Basket'i mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 30. hafta maçında Merkezefendi Belediyesi Basket ile Erokspor karşı karşıya geldi.

Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 70-69'luk skorla konuk takım Erokspor oldu.

Play-off'ta mücadele edecek Erokspor, normal sezonu 17 galibiyetle tamamladı.

Merkezefendi Belediyesi Basket ise 18. yenilgisini yaşadı.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 13, Miles 10, Roko Badzim 14, Cazalon 8, Mahir Ağva 8, Emre Tanışan 2, Griffin 10, Ömer Can İlyasoğlu, Omic, Egemen Güven 4, Erbey Kemal Paltacı

Erokspor: Crawford 11, Simmons 13, Thurman 13, Egehan Arna 2, Love 13, Ozan Yılmaz 3, Galloway 5, Cornelie 8, Thomas Akyazılı, Ahmet Duverioğlu 2

1. Periyot: 27-21

Devre: 39-43

3. Periyot: 57-62

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi