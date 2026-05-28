Erokspor yenen Fenerbahçe seride öne geçti
Fenerbahçe, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Erokspor'u 94-72 mağlup ederek seride durumu 1-0'a getirdi.
Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Erokspor'u ağırladı.
Serinin ikinci karşılaşması Erokspor'un ev sahipliğinde 29 Mayıs Cuma günü oynanacak.
FENERBAHÇE: 94 - EROKSPOR: 72
Hakemler: Yener Yılmaz, Ahmet Tatlıcı, Tolga Akkuşoğlu
Fenerbahçe: Melli 6, Horton-Tucker 19, Tarık Biberovic, Hall 10, Birch 5, Metecan Birsen 8, Baldwin 9, Mert Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 13, Onuralp Bitim 10, Jantunen 11, Zagars 3
Erokspor: Crawford 11, Simmons 11, Thurman 14, Egehan Arna 6, Love 8, Pangos 2, Galloway 8, Cornelie 8, Thomas Akyazılı, Ahmet Düverioğlu 4
1. Periyot: 28-19
Devre: 45-32
3. Periyot: 66-49
Beş faulle çıkan oyuncu: 36:41 Love (Erokspor)
