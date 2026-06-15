Erokspor'da Egehan Arna'nın sözleşmesi uzatıldı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Erokspor'da, iç transferde hareketlilik yaşandı.

Ufuk Sarıca yönetimindeki Erokspor, 29 yaşındaki oyuncu Egehan Arna'nın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

"BAŞARILARLA DOLU BİR SEZON GEÇİRMESİNİ DİLİYORUZ"

Yeşil-sarılı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren takımımız, Egehan Arna ile yeni sezon için anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve sporcumuz Egehan Arna'ya hayırlı olmasını diliyor, yeşil-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz.”