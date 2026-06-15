Erokspor'da Egehan Arna'nın sözleşmesi uzatıldı
Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Erokspor, 29 yaşındaki oyuncu Egehan Arna'nın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
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Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Erokspor'da, iç transferde hareketlilik yaşandı.
Ufuk Sarıca yönetimindeki Erokspor, 29 yaşındaki oyuncu Egehan Arna'nın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
"BAŞARILARLA DOLU BİR SEZON GEÇİRMESİNİ DİLİYORUZ"
Yeşil-sarılı kulübün açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
“Yeni sezon öncesi kadro yapılanması çalışmalarını sürdüren takımımız, Egehan Arna ile yeni sezon için anlaşmaya varmıştır. Bu anlaşmanın kulübümüze ve sporcumuz Egehan Arna'ya hayırlı olmasını diliyor, yeşil-sarılı formamız altında başarılarla dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz.”
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)