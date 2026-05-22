Ersan Şen anlattı: Özgür Özel genel merkezden ayrılmazsa neler olabilir

PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin "mutlak butlan" davasında, Özgür Özel ile parti yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı.

Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması yönünde karar verdi.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen bu gelişme sonrası neler olacağı da merak konusu.

Özgür Özel ve ekibi, CHP Genel Merkezi'nden ayrılmış değil.

Ensonhaber YouTube kanalında yaptığı açıklamalar ile sık sık gündemi belirleyen Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, Özgür Özel'in genel merkezi terk etmemesi durumunda neler olabileceğinden bahsetti.

"İCRA KUVVETİ KULLANILIR"

"İstemediğim bir şey söylettireceksiniz bana. Cebri icra kuvveti kullanılır. Yani mahkemenin verdiği kararın infazı sağlanacaktır.

Bak o karar durdurulmadıkça...

Ya bunlar tartışılıyor diye soruyorum. İtiraz edilmedikçe, itiraz üzerine de Yargıtay, istisnai olarak burada Yargıtay bakacak ona. İtiraz bir hafta, kararda belirtilmiyor, açıkçası hata yapmış mahkeme. Temyiz iki hafta. Hemen elinizden tutan yok, itiraz edebilirsiniz, temyiz edebilirsiniz ki dün akşam geçen bilgilere göre Sayın Özgür Özel yönetiminin hem tedbir kararına itiraz hem de verilen o mutlak butlan kararın, kesin hükümsüzlükle mutlak butlan kararın temyiz ettiğini öğrendik.

Bu andan itibaren yeni yönetim, o kararda geçerli olan, kabul edilen yönetimin yetkisi, görevi devralması, tedbire yapılan itiraz üzerine durdurulmadıkça artık o tedbir kararının gereği yerine getirileceğinden yapılan temyizi, itirazı geri de çekebilirler. Vazgeçebilirler.

"DEVLETİ KARŞISINA ALIR"

Devleti karşısına alır evet, yani polis zoruyla çıkarılır. Aynen. Orada cebri icra kuvveti dedim ya, o cebri icra kuvveti ya icra müdürlüğü vasıtasıyla ya da kararın infazını sağlaması gereken yer neresiyse ki mahkeme kararlarının infazını icra müdürlükleri yapar.

"YARGITAY KARAR VEREMEZ"

Bak bir kesin hükümsüzlük dediler, yok hükmünde dediler. Onların bir anlamı yok. Onu koyduk bir kenara. Görevli yetkili mahkeme. İkincisi kararı tanımıyoruz.

Kendiniz böyle bir irade ortaya koyabilirsiniz. İtiraz edebilirsiniz, temyiz edebilirsiniz, onlardan vazgeçme, geri çekme kendisi de yapabilir ama yeni yönetim de yapabilir.

"Orayı terk etmiyoruz, buraları vermiyoruz, buralar zapt edilmiş yerler olamaz, demokrasi geçerlidir, halkın özgür iradesi, delegenin iradesine müdahaledir."

Demokratik açıdan tabii ki bu tespitlerde bulunmaları yerinde ama o mahkeme kararı ortadan kalkmadığı sürece, itiraz kabul edilmediği sürece, temyizle bozulmadığı sürece ki temyizle bozulsa tedbiri de ayrıca kaldırması lazım yoksa tedbir devam eder çünkü Yargıtay karar veremez, bozup gönderir artık ilk derece mahkemesine değil bölge adliye mahkemesine gönderecek. O da belli bir süreç.

"ÖYLE YA DA BÖYLE OLACAK"

O kararın infazı yerine getirilecek. Bu kadar net. Öyle ya da böyle olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun bu işe gireceğini zannetmiyorum, öyle bir ümit var İstanbul'da olduğu gibi."