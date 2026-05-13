Ersan Şen'den yasa dışı bahis oynayanlara verilecek cezayla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" diyerek işaret ettiği yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede kritik bir adım daha atıldı..

81 ilde yürütülen soruşturmada Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonuna imza atıldı. Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 3 milyon 173 bin kişiye tek tek para cezası kesilecek.

Ensonhaber YouTube kanalında yaptığı açıklamalar ile sık sık gündemi belirleyen Ceza Hukukçusu Prof. Ersan Şen, yasa dışı bahis ve kumar oynayanlara verilecek cezayı değerlendirdi.

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Şen, oynamanın suç değil, kabahat olduğunun altını çizdi.

"100 BİN LİRADAN 400 BİN LİRAYA KADAR İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK"

"Bu kabahatin para cezası var" diyen Şen, şu ifadeleri kullandı:

“Yasa dışı bahis oynamak - oynatmak değil- suç değil kabahattir. Bunun para cezası var.



Her ne kadar ben 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası desem de baskın görüş bunun nisbi bir para cezası olmadığını, alt ve üst sınırlarını belirlenmiş maktu idari para cezası olduğundan hayır, 100 bin liradan 400 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.



Bunun dayanağı Bahis Kanunu, bunun dayanağı Kabahatlar Kanunu.”

"OYNAMASINLAR"

“Şu anda bu insanlar bu paraları nereden bulur, nereden öderler bilmiyorum. Kullanıcı sadece oynuyor, aracılık yapmıyor, kumar oynamak gibi. Ona para cezası ikameti neredeyse oranın valiliği tarafından kesilecek. Oynamasınlar.



Sicile işlemez ama zaten para bulamadığı için gidip bahis oynayana 300-400 bin lira caydırıcı olur mu? ama bir yolunu bulup oynuyorlar.



Bence devletin oturup şu kararı vermesi lazım: TBMM'de "Biz bahis oyunlarına izin vermeye devam edecek miyiz? etmeyecek miyiz?" Vereceksek o zaman bir şeyleri iyileştirmemiz, düzeltmemiz, rekabeti artırmamız lazım.



Aksi halde bu yasa dışı bahsi böyle önleyemezsin, zorlanırsın.”

"NASIL TESPİT EDİLDİ, HESAPLARI YAKALAMIŞLAR"

Cilara'nın "3 milyon 173 bin kişiyi nasıl tespit ettiler?" sorusuna da yanıt veren Şen, şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda bence tespitin yegane yolu hesapları yakalamışlar. Bu hesaplar bahis hesapları denilmiş, oraya oynamak için para gönderenler.”