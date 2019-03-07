Ertuğrul Akbay, sağlıklı yaşam kitabı çıkarmıştı

Gazeteci Ertuğrul Akbay, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Akbay, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın babasıydı.

SAĞLIKLI YAŞAM KİTABI ÇIKARMIŞTI

80 yaşında hayata gözlerini yuman Errtuğrul Akbay, 2013 yılında "Yaş 75, Yolun Yarısı - Gençlik ve Sağlıklı Yaşam Sırları" adını verdiği bir kitap çıkarmıştı. Akbay kitabında anlattıklarını "Bilinçaltı gücümle bel fıtığımı ve menisküsümü nasıl iyi ettim? Kansere karşı neler yemeli, nasıl yaşamalı? Takıntılardan kurtulmanın, ve mutluluğu bulmanın yolları. Ben, 50 yaşından sonra boyumu 12 cm uzattım... Siz de uzatabilirsiniz, ispatı bu kitapta... İlaç kullanmadan sınırsız cinsel güç nasıl elde edilir? Fiziksel ve ruhsal yönden nasıl güçlü olunur?" sözleriyle özetlemişti.



Kitabın içinde yer alan Ertuğrul Akbay'ın bir fotoğrafı