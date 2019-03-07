taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4485
Euro
6.1714
Altın
1286.725
Borsa
103577.73
Gram Altın
225.029

Ertuğrul Akbay, sağlıklı yaşam kitabı çıkarmıştı

Bugün hayatını kaybeden Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın babası Ertuğrul Akbay, 6 yıl önce 'Yaş 75 yolun yarısı' adlı bir kitap çıkarmıştı.

Haber Merkezi | 07.03.2019 - 09:58..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ertuğrul Akbay, sağlıklı yaşam kitabı çıkarmıştı

Gazeteci Ertuğrul Akbay, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Akbay, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay'ın babasıydı.

SAĞLIKLI YAŞAM KİTABI ÇIKARMIŞTI

80 yaşında hayata gözlerini yuman Errtuğrul Akbay, 2013 yılında "Yaş 75, Yolun Yarısı - Gençlik ve Sağlıklı Yaşam Sırları" adını verdiği bir kitap çıkarmıştı. Akbay kitabında anlattıklarını "Bilinçaltı gücümle bel fıtığımı ve menisküsümü nasıl iyi ettim? Kansere karşı neler yemeli, nasıl yaşamalı? Takıntılardan kurtulmanın, ve mutluluğu bulmanın yolları. Ben, 50 yaşından sonra boyumu 12 cm uzattım... Siz de uzatabilirsiniz, ispatı bu kitapta... İlaç kullanmadan sınırsız cinsel güç nasıl elde edilir? Fiziksel ve ruhsal yönden nasıl güçlü olunur?" sözleriyle özetlemişti.

Ertuğrul Akbay, sağlıklı yaşam kitabı çıkarmıştı

Ertuğrul Akbay, sağlıklı yaşam kitabı çıkarmıştı
Kitabın içinde yer alan Ertuğrul Akbay'ın bir fotoğrafı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD yeni teklifle masada

ABD yeni teklifle masada

105
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti

Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti

129
Acun Ilıcalı Şeyma'ya yeni ev alacak

Acun Ilıcalı Şeyma'ya yeni ev alacak

48
Çamlıca Camii'nde ilk ezan

Çamlıca Camii'nde ilk ezan

187
Fırat Aydınus yardımcısıyla kavga etti

Fırat Aydınus yardımcısıyla kavga etti

17
M.United zoru başardı çeyrek finale yükseldi

M.United zoru başardı çeyrek finale yükseldi

12
Nijeryalı kadınlar Rusya'da fuhuş bataklığına düştü

Nijeryalı kadınlar Rusya'da fuhuş bataklığına düştü

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir