Ertuğrul Doğan açıkladı: Benfica, Felipe Augusto’nun peşinde

Trabzonspor’da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken isimlerden biri de Felipe Augusto'ydu.

Augusto için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

Portekiz basınında Brezilyalı oyuncuya Benfica’dan teklif geldiği yönünde haberler yer almaya başladı.

BENFICA İDDİASI ORTAYA ÇIKTI

Portekiz basınından Record'da yer alan habere göre Benfica, yaz transfer dönemi için Pavlidis ve Ivanovic'le ilgili tüm senaryoları değerlendiriyor.

Portekiz ekibi, iki futbolcuyla da yolların ayrılması durumunda Mourinho'nun da önerisi doğrultusunda Trabzonsporlu Felipe Augusto için harekete geçecek.

MİNİMUM 15 MİLYON EURO BONSERVİS

Haberde, Trabzonspor'un resmi görüşmelerin başlaması durumunda Augusto için 15-20 milyon euro arasında bir bonservis talep edeceği aktarıldı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da A Spor ekranlarında yaptığı açıklamada konuya açıklık getirdi.

BAŞKAN DOĞAN DOĞRULADI: BİRİ DE BENFICA!

Doğan, transfere ilişkin "Felipe Augusto’ya 4 kulüpten teklif var. Birisi de Benfica." dedi.

Trabzonspor'a bu sezon başında Belçika ekibi Cercle Brugge'den imza atan Felipe Augusto, bordo-mavili takımda forma giydiği 37 maçta 15 gol kaydetti.