Ertuğrul Doğan: Bu daha başlangıç

Türkiye Kupası finalinde Konyaspor'u 2-1 yenen Trabzonspor, 10. kez kupayı kazandı.

Son 2 yılda finale çıkan ancak Beşiktaş'a ve Galatasaray'a karşı kupayı kazanamayan bordo-mavililer, bu sezon Konyaspor karşısında bu kez mutlu sona ulaştı.

DOĞAN DÖNEMİNDEKİ İLK KUPA

Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde de ikinci kez kupada final oynarken ilk kupasını elde etti.

Yöneticilik döneminde Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, Konyaspor karşısında 26 Mart 2023'te seçildiği kulüp başkanlığında ilk kupa sevincini yaşadı.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Kupası şampiyonluğunun ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları;

“Bugün, Trabzonspor tarihine bir kez daha altın harflerle yazılan büyük bir gururu hep birlikte yaşıyoruz.



Cumhuriyetimizin en köklü spor kulüplerinden biri olan Trabzonspor'umuz, 10. Türkiye Kupası zaferiyle yalnızca bir kupa daha kazanmadı; inancın, sabrın, emeğin ve vazgeçmeyen bir camianın ne kadar büyük olduğunu bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterdi.



Bu kupa; kilometrelerce yol gidenlerin, gecesini gündüzüne katanların, yağmurda, soğukta, sıcakta armasının peşinden yürüyenlerin kupasıdır.



Bu yolda bana güç veren, inancımı hep diri tutan büyük Trabzonspor taraftarına, bu sezon bir kupa hediye etmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bugün bu kupanın üzerinde hepinizin alın teri, sabrı ve duası vardır.



Bu büyük başarıda emeği geçen teknik direktörümüz Fatih Tekke'ye, sahada son ana kadar mücadele eden futbolcularımıza, teknik ekibimize, kulüp çalışanlarımıza ve bu yolda omuz omuza yürüdüğüm değerli yönetim kurulu üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum.



Aynı zamanda sürdürülebilir ekonomik bir model içerisinde Trabzonspor'umuzu daha güçlü yarınlara taşımak adına uğraşlarımız ve çalışmalarımız son hızla devam ediyor. Fatih Tekke hocamızla birlikte, kulübümüzün ruhuna yakışan istikrarlı bir sportif yapılanmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.



Bugün kazandığımız 10. Türkiye Kupası'nın, önümüzdeki yıllarda kazanacağımız nice kupaların habercisi olmasını diliyorum.



Artık önümüzde yeni hedefler, yeni hayaller ve yeni bir yolculuk var. Avrupa'da Trabzonspor'a yakışan bir hikaye yazmak, bu armayı yeniden Avrupa'nın güçlü sahnelerine taşımak istiyoruz.



Bunu da yine hep birlikte başaracağız. Büyük Trabzonspor taraftarına sözümüzdür: Bu daha başlangıç. Bu arma için yürümeye, mücadele etmeye, daha büyük zaferler için çalışmaya devam edeceğiz.”