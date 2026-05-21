Ertuğrul Doğan canlı yayında 2 transferi duyurdu
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Muçi'nin KAP'a bildirilmesinden dakikalar sonra 2 transferi kendi ağzından duyurdu. Doğan, "Ruslan Malinovskyi'nin transferi tamam. Thierry Karadeniz bitti" dedi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer için net açıklamalar yaptı.
Ernest Muçi'nin KAP'a bildirilmesinin ardından 2 transfer daha resmen başkanın ağzından onaylandı.
HT Spor'a açıklamalarda bulunan Ertuğrul Doğan, isim vererek süreçleri anlattı.
MALINOVSKYI VE KARADENİZ...
2 transferi duyuran Ertuğrul Doğan, "Ruslan Malinovskyi'nin transferi tamam. Thierry Karadeniz bitti. Fatih Tekke karar verecek. A takımda da oynayabilir, U19'da da oynayabilir. 6-7 oyuncu ile görüşüyoruz. Yerli eksiğimiz var. Çok alternatif yok ama tamamlayıcı olarak onları da katmamız lazım. Hareketli transfer dönemi olacak." dedi.
"ONANA'YI TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Kaleci transferi için de konuşan başkan; "Andre Onana, genç oyuncuları yetiştiriyor çok önemli karakter. Tutmaya çalışıyoruz. Savic var." sözlerini sarf etti.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi