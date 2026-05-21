Ertuğrul Doğan canlı yayında 2 transferi duyurdu

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer için net açıklamalar yaptı.

Ernest Muçi'nin KAP'a bildirilmesinin ardından 2 transfer daha resmen başkanın ağzından onaylandı.

HT Spor'a açıklamalarda bulunan Ertuğrul Doğan, isim vererek süreçleri anlattı.

MALINOVSKYI VE KARADENİZ...

2 transferi duyuran Ertuğrul Doğan, "Ruslan Malinovskyi'nin transferi tamam. Thierry Karadeniz bitti. Fatih Tekke karar verecek. A takımda da oynayabilir, U19'da da oynayabilir. 6-7 oyuncu ile görüşüyoruz. Yerli eksiğimiz var. Çok alternatif yok ama tamamlayıcı olarak onları da katmamız lazım. Hareketli transfer dönemi olacak." dedi.

"ONANA'YI TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kaleci transferi için de konuşan başkan; "Andre Onana, genç oyuncuları yetiştiriyor çok önemli karakter. Tutmaya çalışıyoruz. Savic var." sözlerini sarf etti.