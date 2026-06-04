Ertuğrul Doğan'dan transfer müjdesi: Birçoğu bitti, iki tanesi de bitmek üzere

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo mavili takımın transfer gündeminde yer alan futbolcular hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

HT Spor'a konuşan Ertuğrul Doğan; Ruslan Malinovskyi, Thierry Karadeniz, Sdny Cabral, Metehan Mimaroğlu ve Noah Saviolo'nun transferleri hakkında sorulan soruyu yanıtladı.

"KONUŞULAN İSİMLER DOĞRU"

Başkan Doğan şunları söyledi:

“"Hızlı davranmaya çalışıyoruz. Hocamızın ve scout ekibimizin planlaması çok önceden belliydi. Dolayısıyla oyuncularla da görüşmeler başlamıştı. Teker teker bu arkadaşlarımızı kadroya katıyoruz. Önümüzdeki günlerde de transferler devam edecek. Biz 6-7 transfer civarında düşünüyorduk ama sanırım daha yukarılarda bir sayıya gidecekmişiz gibi duruyor. Elimizden geleni yapıyoruz. Eksiklerimizi biliyoruz. Hazırlığımızı çok önceden yapmıştık. Oyuncuları da teker teker kadroya katıyoruz. Konuşulan isimler doğru. Zaten birçoğu bitti, iki tanesi de bitmek üzere. Bugün yarın inşallah onları da bitireceğiz. Başka transferler de var, ekibin takip ettiği. Şu anda İbrahim Bey görüşmeleri yürütüyor, bazen yurt içinde bazen yurt dışında. Bizim tek niyetimiz önümüzdeki sene, yapılanmanın ikinci yılında daha yüksek hedeflere yükselebilmek, zirve yarışının içinde olmak."”

Ertuğrul Doğan bu açıklamasıyla Ruslan Malinovskyi, Thierry Karadeniz ve Sdny Cabral'in ardından, Metehan Mimaroğlu ve Noah Saviolo transferlerini de doğrulamış oldu.

"TSYGANKOV'U İZLİYORUZ, İSAK VURAL GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

Rakip takımlarda henüz bir transfer hareketliliği olmamasını da değerlendiren Doğan "Transfer sezonu açılmadı, rakiplerimizde hareket yok. Haftaya 8-9'u bulacağız! Biz hızlı gidiyoruz. Herkes tatilini yapıyor, bir sorun olacağını düşünmüyorum." dedi.

Başkan Doğan, Girona'da forma giyen Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Tsygankov ve Pisa'nın Türk sol beki Isak Vural'la ilgili bir soruyu ise "Viktor Tsygankov izlediğimiz, beğendiğimiz oyunculardan bir tanesi. Isak Vural gündemimizde olan bir oyuncu değil." diyerek yanıtladı.