Ertuğrul Özkök: Hürriyet'in baskı makineleri hurdacılara satıldı

Bir devrin sonu...

Geçtiğimiz günlerde Ankara’da çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hürriyet Gazetesi'nin elindeki son büyük baskı tesisi olan 'Ankara Matbaası' kapatıldı.

Haberi T24'de bir yazı kaleme alan gazeteci Ertuğrul Özkök duyurdu.

"BASKI MAKİNELERİ HURDACILARA SATILDI"

Durumu "Adı, neredeyse Cumhuriyet tarihi ile özdeşleşmiş “bir amiral gemisinin” hikayesi bu…" sözleriyle anlatan Özkök, şu ifadeleri kullandı:

“Baskı makineleri satışa çıkarıldı. Mısırlı bir şirket ilgilendi ama almadı.



Bunun üzerine baskı makineleri hurdacılara satıldı.”

"BİR DÖNEMİN EN ETKİLİ MEDYA ARACININ YOK OLUŞU"

Görüntülerin üzücü olduğunu ifade eden Özkök, "Görüntüler, hurdacıların, Hürriyet’in son baskı makinalarını, ham demir olarak satmak içi parçalayışı sırasında cep telefonu ile çekilmiş.

Bir dönemin en etkili medya aracının yok oluşu, bu dönemin en etkili yeni medya aracı ile görüntülenmiş." ifadelerine yer verdi.

"ESKİ MEDYANIN SEMBOLİK SONUNU ANLATIYOR"

Binanın açılışını dün gibi hatırladığını söyleyen Gazeteci, şu cümleleri kullandı:

“Bir veda videosu bu ama seyrettiğimiz sembolik görüntü, sadece “Hürriyet’in sonunu” göstermiyor bize…



Aynı zamanda “eski medyanın” da sembolik sonunu anlatıyor.… O nedenle daha da hüzün verici bir manası var.



Burası tarihini, geçmişini çok iyi bildiğim, çok yaşadığım bir bina. Açıldığı günlerde teknolojik olarak dünyanın en gelişmiş gazete baskı tesislerinden biriydi.”

"İÇİNİZ SIZLAYARAK SEYREDİYORSUNUZ"

Görüntülerin bir film görüntüsünü andırdığını söyleyen Özkök, "Şimdi o görkemli binadan geriye işte bu hüzünlü video kaldı.Gururlu bir transatlantiğin, hurdacılar tarafından paramparça edilişini içiniz sızlayarak seyrediyorsunuz…

Gazete basan o makinalar kaynak makinalarının kim bilir kaç santigrat ısısı altında eriyip gidiyor…

Geriden gelen kulak tırmalayıcı sesler ve kaynak cihazlarının patlayan beyaz kıvılcımları insana Sanayi Devrimi’ni anlatan bir dönem filmi gibi görünüyor." diye konuştu.