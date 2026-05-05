Erzincan'a kış, mayısta geri döndü

Erzincan’da mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları, mayıs ayında kış manzaralarını yeniden beraberinde getirdi. Kent merkezinde yağmur etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı görüldü. Özellikle Refahiye ilçesine bağlı köylerde sabah saatlerinde ortaya çıkan kar örtüsü, vatandaşlara sürpriz yaşattı.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR ETKİLİ OLDU

Kent merkezinde aralıklı yağmur geçişleri yaşanırken, rakımın arttığı bölgelerde yağış yerini kara bıraktı. Refahiye ilçesine bağlı köyler, mayıs ayında yağan karla kısa sürede beyaza büründü. Bahar havası bekleyen vatandaşlar, güne kış manzarasıyla başladı.

ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANDI

Kar yağışıyla birlikte etkili olan yoğun sis, özellikle kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Bazı köy yollarında görüş mesafesinin düşmesi ve yol yüzeyinin kayganlaşması nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi.

“BAHAR BEKLERKEN KARLA UYANDIK”

Refahiye’nin Orçul bölgesine bağlı Kamberağa köyünde yaşayan Baki Kaya, sabah saatlerinde karşılaştıkları manzaranın şaşkınlık yarattığını belirtti. Kaya, “Mayıs ayında bahar bekliyorduk ama güne karla uyandık. Her yer kısa sürede beyaza büründü.” dedi.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu olacağını, aralıklı yağmur ve sağanak yağışların süreceğini bildirdi. Açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği ifade edildi.

Rüzgarın ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle çığ riskine karşı uyarıda bulundu. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istenirken, zorunlu olmadıkça yüksek rakımlı bölgelere çıkılmaması önerildi.