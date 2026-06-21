Erzincan'da 40 yıldır yaylada tek başına yaşıyor

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Bayırbağ köyünde yaşayan 57 yaşındaki İbrahim Aydemir, hayatının büyük bölümünü doğayla iç içe geçiriyor. Genç yaşta başladığı hayvancılığı yaşam biçimine dönüştüren Aydemir, yaklaşık 40 yıldır her yılın altı ayını 2 bin 200 ila 3 bin metre rakım arasındaki Keşiş Dağı yaylalarında geçiriyor.

Karların erimesiyle birlikte nisan ayında yaylaya çıkan Aydemir, kış mevsimine kadar büyükbaş hayvanlarıyla birlikte dağlarda kalıyor.

ZORLU DOĞA ŞARTLARINA RAĞMEN 40 YILDIR SÜREN GELENEK

Yüksek rakımlı yaylada tek başına yaşamını sürdüren Aydemir, derme çatma bir kulübede barınıyor. Elektrik ihtiyacını güneş panellerinden karşılayan Aydemir, su ihtiyacını ise doğal kaynaklardan temin ediyor.

Soğuk hava, zorlu arazi şartları ve ulaşım güçlüklerine rağmen yayla yaşamını sürdürdüğünü belirten Aydemir, bu düzeni bir yaşam tarzı haline getirdiğini ifade ediyor.

GECE NÖBETİ: AYI VE KURTLARA KARŞI MÜCADELE

Yaylada yaşamın en zorlu yönlerinden biri ise yaban hayvanlarıyla mücadele. Özellikle geceleri ayı ve kurtların sürülere yaklaşabildiğini söyleyen Aydemir, hayvanlarını korumak için nöbet tuttuğunu belirtiyor.

Köpeklerinin de desteğiyle sürüsünü korumaya çalışan Aydemir, doğanın risklerine karşı sürekli teyakkuz halinde yaşıyor.

"YALNIZLIĞI SEVEN BİR İNSANIM"

Yayla hayatını anlatan İbrahim Aydemir, zorluklara rağmen bu yaşamdan vazgeçmediğini dile getiriyor.

Aydemir, günlük yaşamını şu sözlerle anlatıyor:

"Tek başına yaşamak zor. En kolay şey ekmek yemek ama onu bile bazen zorlanarak yapıyorsun. Özellikle geceleri ayı ve kurtlar hayvanlara zarar vermek için geliyor. Ben de nöbet tutuyorum. Köpeklerimin yardımıyla onları uzak tutmaya çalışıyorum. Yalnızlığı seven bir insanım, hayatımdan memnunum. Beni tatile göndereceklerine dağlara göndersinler, daha mutlu olurum."

DOĞAYLA İÇ İÇE BİR YAŞAM

Aydemir’in hikâyesi, modern yaşamdan uzak, doğayla iç içe bir hayatın günümüzde hâlâ sürdürülebileceğini gösteriyor. Yılın yarısını yüksek rakımlı yaylada geçiren Aydemir, tüm zorluklara rağmen mesleğini ve yaşam biçimini sürdürmeye devam ediyor.

Bölge halkı tarafından da “yaylanın yalnız bekçisi” olarak tanınan Aydemir, her yıl aynı düzeni sürdürerek hayvancılıkla olan bağını koparmıyor.