Erzincan'da aşırı yağış: Tarım arazilerini su bastı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Erzincan'da çiftçilere kötü haber...

Tercan ilçesinde sağanak yağış etkili oldu.

Kargın beldesi ve bağlı mahalleler ile Büklümdere, Edebük ve Bağpınar köylerinde yoğun yağış nedeniyle taşkınlar yaşandı.

TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA KALDI

Yağışların etkisiyle Karasu Nehrinin debisinin yükselmesi ve dağlardaki karların erimesi sonucu, nehir kenarındaki tarım arazileri su altında kaldı.

Su baskınlarının ardından Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri bölgede tahliye çalışmalarına başladı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI

Su baskınından etkilenen alanlarda hububat, şeker pancarı ve yonca ekili olduğu öğrenildi.

Suların çekilmesinin ardından, Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarının başlatılacağı bildirildi.