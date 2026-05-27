Erzincan’da asırlık gelenek: Nişanlıya süslenmiş kurbanlık koç hediye edildi

Erzincan’da evlilik hazırlıkları kapsamında sürdürülen “gelin koçu” adeti bu bayramda da devam etti. Kurbanlık koçunu alan genç, hayvanı süsletmek için çiçekçiye götürdü. Renkli süslemelerle hazırlanan koç, adeta bayram hediyesine dönüştü.

Bölge halkı tarafından asırlardır sürdürülen bu gelenek, nişanlı çiftler arasında bağları güçlendiren özel bir ritüel olarak biliniyor.

SÜSLENEN KOÇ NİŞANLIYA GÖTÜRÜLÜYOR

Çiçekçide özenle süslenen koç, geleneğe uygun şekilde hazırlıkların ardından nişanlı kızın ailesine götürülüyor. Bazı ailelerde koçun boynuzlarına bilezik veya altın takılarak hediyeye ayrı bir anlam kazandırılıyor.

Gelenek, sadece bir hediyeleşme değil aynı zamanda aileler arası bağların güçlenmesini de simgeliyor.

“GELENEĞİMİZİ YAŞATMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Çiçekçi, Erzincan’da bu adetin uzun yıllardır sürdüğünü belirterek, gelin adaylarına gönderilen koçların özel olarak süslendiğini ifade etti. Ustalar, bu geleneğin bayram kültürünün önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

“Adetlerimize göre gelinlerimize kurbanlık koç gönderilir. Biz de bugün koçumuzu süsleyerek teslim edeceğiz” sözleriyle geleneğin önemine dikkat çekildi.

BAYRAMDA KOMŞULARA İKRAM GELENEĞİ

Gelin koçunun kurban edilmesinin ardından elde edilen etin kavurma yapılarak pişirildiği, nişanlı kızın ailesi tarafından komşulara ikram edildiği belirtildi. Bu yönüyle gelenek, yalnızca aileler arasında değil, tüm mahallede paylaşım kültürünü de güçlendiriyor.

Erzincan’daki bu renkli adet, Kurban Bayramı’na hem kültürel hem de sosyal açıdan farklı bir anlam katıyor.