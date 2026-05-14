Erzincan'da dolu yağışı etkili oldu

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak, bazı köylerde yerini dolu yağışına bıraktı.

ARAZİ KISA SÜREDE BEYAZA BÜRÜNDÜ

Aniden bastıran dolu nedeniyle kırsal kesimlerde trafik akışı zaman zaman yavaşladı.

Dolu yağışının etkili olduğu bölgelerde arazi kısa sürede beyaza büründü.

Baştosun köyünde dolu yağışını cep telefonuyla görüntüleyen köy sakinlerinden Berfin Karataş, yaşananları kayda alarak dolunun etkisini anlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)