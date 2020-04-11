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Erzincan'da marketlerdeki kalabalık tehlike saçıyor

Markette oluşan kalabalığı gören Erzincan Belediye Başkanı Aksun'un uyarılarına rağmen insanlar alışverişe devam etti.

DHA |
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Erzincan'da marketlerdeki kalabalık tehlike saçıyor

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, sosyal mesafe kuralarına aldırış etmeden kampanyalı ürünlerden alabilmek için birbirleriyle yarışan vatandaşları görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

"BU MEMLEKETTE HERKES EMEK KOYUYOR..."

Marketin içerisine giren, görevli ve vatandaşlara tepki gösteren Başkan Aksun, "Bu memlekette herkes emek koyuyor, insanlara yazık, insanlarımız zarar görmesin diye şehrin valisi gece gündüz uyumuyor, Belediye Başkanı gece gündüz uyumuyor, doktorların uykusuzluktan gözleri şişmiş ama şimdi üst üste giriyoruz. Böyle olmaz ki bu kampanyaların kesinlikle durdurulması lazım" diye tepki gösterdi.

Erzincan'da belediye başkanını sinirlendiren görüntü VİDEO

İNSANLAR DİNLEMEDİ...

Başkanın sözlerine rağmen vatandaşlar markette hiçbir şey olmamış gibi alışveriş yapmaya devam etti.

Başkan Aksun, vatandaşları uyarmaya marketin önünde de devam ederek iki paçavra almak için verilen emeklerin heba edilmemesi gerektiğini söyledi.

Erzincan'da marketlerdeki kalabalık tehlike saçıyor

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