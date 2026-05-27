Erzincan'da mayıs sonunda kar süprizi: Besiciler yayla yolunda zorlandı

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Çamlımülk köyünün Yanık mezrasına gitmek üzere yola çıkan besiciler, Karadağ mevkisine ulaştıklarında karla kaplı yollarla karşılaştı. Baharın ortasında yeniden kışa dönen bölge, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için zorlu bir yolculuğa sahne oldu.

SÜRÜLER KAR ÜZERİNDE İLERLEDİ

Küçükbaş hayvan sürüleriyle birlikte yayla yoluna çıkan üreticiler, kar örtüsüne rağmen ilerlemeyi sürdürdü. Yer yer kalınlaşan kar tabakası nedeniyle araç ve yaya geçişi güçleşirken, besiciler hayvanlarını güvenli şekilde bölgeye ulaştırmak için mücadele verdi.

“MAYIS SONUNDA KAR GÖRMEK NADİR”

Bölge üreticileri, mayıs ayının son günlerinde kar yağışıyla karşılaşmanın oldukça nadir olduğunu belirterek şaşkınlıklarını dile getirdi. Bahar beklenirken yeniden kış şartlarıyla karşılaşan besiciler, buna rağmen yayla yolculuğunu tamamlamaya çalıştı.