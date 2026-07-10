Erzincan'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü kurtarıldı

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Erzincan-Geyikli kara yolunun Ekşisu mevkisinde, O.E. (49) idaresindeki 24 UC 839 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına düştü.

Çarpmanın etkisiyle araç büyük ölçüde suya gömülürken, sürücü araç içerisinde mahsur kaldı.

ARACIN TAVANINA ÇIKARAK YARDIM BEKLEDİ

Kazanın ardından araçtan çıkmayı başaran sürücü, su seviyesinin yükselmesi nedeniyle otomobilin tavanına çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞTI

İhbarın ardından olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri ulaştı.

Koordineli şekilde yürütülen kurtarma çalışması sonucunda sürücü bulunduğu noktadan güvenli şekilde alınarak kıyıya çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTOMOBİL UZUN ÇALIŞMANIN ARDINDAN ÇIKARILDI

Kurtarma operasyonunun tamamlanmasının ardından ekipler, sulama kanalına gömülen otomobili sudan çıkarmak için çalışma başlattı.

Uzun süren çalışmalar sonucunda araç bulunduğu yerden çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın kesin nedeninin yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacağını bildirdi.