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Erzincan'da suları kesilen çiftçilerden eylem

1 milyon 200 bin TL borç nedeniyle sulama suları kesilen çiftçiler, kuruyan mahsulleri ellerine alıp traktörlerle konvoy oluşturup eylem yaptı.

İHA | 09.07.2019 - 09:48..
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Erzincan çiftçisi, elektrik dağıtım şirketine toplamda 1 milyon 200 bin TL borçlarının olduğunu, ürün hasadının yapılmasından sonra bu borcun ödenmesi hususunda kontrat yapıldığını söyledi.

Ancak, ödemenin günü gelmeden suları kesildi.

Çiftçiler, “Eylemimizin gerekçesi 15-20 gündür sulama suyumuzun kesilmesi. Yıllardır biz bu çileyi çekiyoruz. Yeter diyoruz artık. Biz çalışıp kazanıp su parasını ödeyen çiftçileriz. Biz kazanacağız ki götürüp birliğe paramızı verelim.” dedi.

30 BİN ÇİFTÇİ AİLESİ MAĞDUR

Çiftçiler adına basın açıklaması yapan Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik ise “İlimiz ekonomisinin temeli tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlimiz nüfusu içerisinde yaklaşık 30 bin çiftçi ailesi, geçimini tarımdan kazanmaktadır. Biz üreticiler vatanımıza, milletimize, bayrağımıza bağlı fedakar insanlarız. Gecemizi gündüzümüze katmak suretiyle yoğun bir emek sarf ederek insanlarımızın gıda ihtiyacını karşılamak için üretim yapmaktayız. Bahse konu elektrik dağıtım şirketi, sulama suyu ücretlerini bahane ederek sulama enerjisini kesmekte ve dolayısıyla milli servet zarar görmekte ve üreticilerimiz de mağdur olmaktadır." dedi.

Eylem, herhangi olumsuz bir olay yaşanmadan sonlandırıldı.

Erzincan'da suları kesilen çiftçilerden eylem

ELEKTRİK ŞİRKETİNİN AÇIKLAMASI

Öte yandan, eyleme yönelik elektrik dağıtım şirketinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Erzincan Sulama Birliği’nin borcu bugün itibari ile 5 milyon TL’ye ulaşmıştır. 2013 yılından bugüne değin sulama dönemleri için şirketimize gelerek taahhütlerde bulunan, elektriklerini açtırmak için çeşitli girişimler yapan, sulama dönemi sona erer ermez verdiği taahhütlere sadakat göstermemektedir. Yeni sulama dönemi geldiğinde aynı girişimlerde 6 yıldır bulunmaya devam etmektedir. Şirketimiz, çiftçinin emeğine saygı nedeni ile bugüne kadar borçla ilgili yapılandırmaları yaparak yasalar çerçevesinde çiftçiye yardımcı olmuş ancak aynı anlayış muhataplarımız tarafından gösterilmemiştir. Şirketimiz faaliyetlerini Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında idame ettirmektedir. Enerji borcunu ödemeyen tüketicilerin elektriklerinin kesileceği, belirtilen yönetmelikte açıkça düzenlenmiştir. Çiftçilerimiz için var olan ve çiftçilerimizin sorunlarını gidermek için kurulmuş olan sulama birliğinden mevzuata uygun bir davranış ve elektrik tüketiminin de bir gider olduğunu düşünmeleri beklenmektedir.

Erzincan'da suları kesilen çiftçilerden eylem

Unutulmamalıdır ki, şirketimiz enerji alımı bedelini peşin olarak ödemekte daha sonra tahsilatı yapmaktadır. Tahsilatını yapılamayan bir enerjinin kullandırılması düşünülemez. 2019 yılında geçmişte var olan alışkanlık sürdürülmek istenmiş, taahhüt yapılarak elektriklerin açılması sağlanmış, ancak kullanmasına rağmen 2 adet fatura ödenmediği gibi Sulama Birliği tarafından borcu olmadığına dair dava açılmıştır. Çiftçilerimiz tarafından kullandığı sabit olan enerjiyi, borç yoktur diye menfi tespit davası açan ve yaptığı mesnetsiz ve hukuk dışı açıklamalarla şirketimiz hakkında kamuoyunda algı oluşturmaya çalışan birliğin yaptığı açıklamalar gerçeklerle bağdaşmamaktadır."
Erzincan'da suları kesilen çiftçilerden eylem
Erzincan'da suları kesilen çiftçilerden eylem

Erzincan'da suları kesilen çiftçilerden eylem

Erzincan'da suları kesilen çiftçilerden eylem
Erzincan'da suları kesilen çiftçilerden eylem

Erzincan'da suları kesilen çiftçilerden eylem

Erzincan'da suları kesilen çiftçilerden eylem

Erzincan'da suları kesilen çiftçilerden eylem

Erzincan'da suları kesilen çiftçilerden eylem

Erzincan'da suları kesilen çiftçilerden eylem

Erzincan'da suları kesilen çiftçilerden eylem

Erzincan'da suları kesilen çiftçilerden eylem

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