Erzincan’ın antik mirası Altıntepe Kalesi

Bizans ve Urartu dönemine ışık tutan kale...

Erzincan Ovası’nın kuzeydoğu kesiminde, volkanik bir tepe üzerine kurulu Altıntepe Kalesi, tarihi kalıntılarıyla geçmiş hakkında önemli bilgiler veriyor.

Altıntepe’nin adı ilk kez, 1938 ve 1956 yıllarında gerçekleştirilen yasa dışı kazılarla duyuldu.

İLK BİLİMSEL KAZILAR TAHSİN ÖZGÜÇ BAŞKANLIĞINDA BAŞLADI

Bölgede ilk bilimsel kazılar ise 1959 yılında arkeolog Tahsin Özgüç başkanlığında başlatıldı.

1967 yılına kadar süren çalışmalarda Urartu dönemine ait iç kale kapısı, tapınak-saray kompleksi, surlar, apadana, depo binası ve açık hava tapınağı gün yüzüne çıkarıldı.

TAŞ ÖRME MEZARLARI ÖNEMLİ VERİLER SUNDU

Kalenin güney yamacında tespit edilen taş örme mezarların da dönemin gömü geleneklerine ilişkin önemli veriler sunduğu belirtildi.

Kazı çalışmalarının ardından alan Kültür Bakanlığı’na devredilirken, bir bölümünün zamanla defineciler tarafından tahrip edildiği ifade edildi.

2022 YILINDA TEKRAR KAZI VE KORUMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bölgede 2002 yılında ise Mehmet Karaosmanoğlu öncülüğünde yeniden kazı ve koruma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yaklaşık 200 metre genişliğe sahip tepe üzerinde Bizans dönemine ait sur kalıntılarının, bazı Urartu yapılarının üzerine inşa edildiği ve bu nedenle eski yapıların kısmen zarar gördüğü belirlendi.

ÇIKARILAN ESERLER MÜZEYE GÖTÜRÜLDÜ

Erzincan Müze Müdürlüğü yetkilileri, Altıntepe’nin Urartu’nun batıdaki en önemli eyalet merkezlerinden biri olduğunu belirterek, kalede yürütülen ilk sistematik kazılarda ortaya çıkarılan saray kompleksi, tapınak, havuzlar, kanalizasyon sistemi ve çeşitli arkeolojik eserlerin, o dönemde kentte müze bulunmaması nedeniyle Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne götürüldüğünü ifade etti.

Altıntepe kazılarında elde edilen seramik parçaları, at koşum takımları, metal mobilya aksamları ve ok uçları gibi eserler, bugün Erzincan Müzesi’nde sergileniyor.