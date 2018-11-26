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Erzurum beyazlara büründü

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışıyla kent merkezi ve yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı.

AA | 26.11.2018 - 02:52..
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Kentte akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava bir süre sonra yerini zaman zaman etkisi artıran kara bıraktı.

Erzurum beyazlara büründü

Erzurum beyazlara büründü

Kar yüzünden şehir merkezi ile kayak merkezinin yer aldığı Palandöken Dağı'nın tamamı başta olmak üzere yüksek kesimler beyaz örtü ile kaplandı.

Erzurum beyazlara büründü

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdüren kar dolayısıyla bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Belediye ekipleri de kapanmaması için bazı yolları kardan temizledi.

Erzurum beyazlara büründü

Çatıları, cadde ve sokakları, araçların üzerini kaplayan kar yağışı özellikle ağaçlık alanlarda güzel görüntüler oluşturdu.

Erzurum beyazlara büründü

Erzurum beyazlara büründü

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