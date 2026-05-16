Erzurum mayıs ortasında yeniden kışa döndü

Erzurum’da bahar aylarının ortasında etkili olan kar yağışı, kentte adeta kış mevsimini yeniden yaşattı. Gece saatlerinde başlayan yağmur, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kara bırakırken, özellikle Palandöken çevresinde oluşan beyaz örtü dikkat çekti. Mayıs ayında karla karşılaşan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

PALANDÖKEN YENİDEN BEYAZA BÜRÜNDÜ

Palandöken Kayak Merkezi ve çevresinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimler kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Bahar mevsiminde beklenmeyen yağış, bölgede eşsiz manzaralar oluşturdu.

Kar yağışının ardından Palandöken’e çıkan vatandaşlar, ortaya çıkan görüntüleri cep telefonlarıyla kaydederek bol bol fotoğraf çekti.

VATANDAŞLAR KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Kar yağışını fırsat bilen aileler ve çocuklar, mayıs ayında kar topu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar ise seyir noktalarında manzarayı izleyip kar altında yürüyüş yaptı.

Kentte hava sıcaklığının hissedilir şekilde düşmesiyle birlikte yüksek rakımlı bölgelerde kış görüntüleri yeniden ortaya çıktı.

"MAYIS AYINDA KAR GÖRMEK ŞAŞIRTTI"

Gaziantep’ten Erzurum’a gelen Mehmet Arı, yaşadığı şaşkınlığı dile getirerek mayıs ayında kar yağışını beklemediklerini söyledi.

Arı, “Bugün 16 Mayıs, her taraf kar. Hava oldukça serin. Mayıs ayının ortasında kar görmek beni şaşırttı ama çok güzel oldu. Çocuklarla birlikte burada kar altında fotoğraf çektiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Kar yağışı sonrası Palandöken’de oluşan manzara, ziyaretçilere adeta kış turizmi sezonunu yeniden hatırlattı. Beyaza bürünen pistler ve dağ manzarası, bölgede kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Meteoroloji yetkilileri ise yüksek kesimlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edebileceği konusunda vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.