Erzurum Oltu Cağ kebabı TasteAtlas listesinde

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 2026 yılı için hazırladığı "Dünyanın En İyi 100 Türk Yemeği" listesini yayımladı.

Listede ikinci sıra ise Erzurum mutfağından geldi.

Türk mutfağının dünya çapındaki lezzetlerini sıralayan listede, Erzurum'un tescilli ürünü Oltu cağ kebabı ikinci sırada kendine yer buldu.

"BİRİNCİ OLMASI İÇİN ÇABALIYORUZ"

Erzurum'da işletmecilik yapan Cabbar Erdoğan, cağ kebabının Türkiye genelinde ikinci sırada yer almasının gurur verici olduğunu belirterek, "Cağ Kebap tabii ki şu an Türkiye genelinde ikinci sıraya yerleşmiş. Biz bunu birinci olması için elimizden gelen bütün gayretlerle birinci sıraya yerleştirmeyi planlıyoruz.

Cağ Kebap'ı biliyorsunuz kuzudan yapılıyor. Kuzunun belli bölgelerinden yapılıyor.

Özellikle bunu sinirleri alınarak. Bir gün önceden salamura yapıp, odun ateşinde ocağımızda pişirip misafirlerimize ikram ediyoruz. Erzurum'da gastronomi de tabii ki çok iyi durumda.

Cağ kebabı ile olsun, kadayıf dolması ile olsun, paça çorbası ile olsun. Diğer tabii birçok sayacağımız lor dolması, bunların birçok ürünümüz var. Bu şekilde ilerliyoruz inşallah. Günlük tüketimimiz 250-300 kilo civarında.

Tabii bu zaman zaman mevsimsel olarak artıyor, düşüyor da. Ama ortalama 250-300 civarı diyebiliriz. Yerel müşterimiz de var. Ama yurt dışından olsun, Türkiye genelinden olsun her yerden müşterimiz geliyor" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte cağ kebabı yemeye gelen Bilal Asaf Yılmaz ise, "Buraya ailemle geldim. Dedem, annem, babam, ben geldik. Cağ kebap çok güzel. Dedem Marmara Bölgesi'ne gidecek. Ona cağ kebap yedirmeden göndermedim" dedi.

"YEMEDEN GÖNDERMEM DEDİ"

Torununun isteğiyle cağ kebabı yemeye geldiğini ifade eden Tekin Gülcü de, "Aslen Erzurumluyum. Ama Bilecik Bozüyük'te ikamet etmekteyim. Buraya akraba ziyaretine geldik.

Torunum ‘Burada sana Erzurum'un yöresel cağ kebabını yedirmeden göndermem dedi. Onun isteğiyle buraya geldik.

Erzurum cağ kebabı bizim için olmazsa olmazlarımızdandır. Çok güzel. Yani damak tadımız, ne yersek yiyelim damak tadımızı cağ kebabından başkası tutmuyor. Kuzu etinden özel yapılır. Yapanlara, emeği geçenlere, becerenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.