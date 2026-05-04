Erzurum'da 12 yaşındaki çocuk derede boğuldu
Karaçoban ilçesine bağlı Kopal Mahallesi'nde 12 yaşındaki çocuk, derede boğularak hayatını kaybetti.
Karaçoban ilçesinde 12 yaşındaki Filiz Aktağ'ın Germik Deresi'ne düşerek kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Karaçoban Jandarma Komutanlığı Asayiş Timi sevk edildi.
Jandarma ekipleri, mahalle sakinlerinin de desteğiyle arama kurtarma çalışması başlattı.
DEREDE BULUNDU
Kayıp çocuk, yaklaşık yarım saat süren aramalar sonucu en son görüldüğü noktanın 600 metre ilerisinde dere yatağında bulundu.
HAYATINI KAYBETTİ
Karaçoban Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Aktağ’ın cesedi, otopsi için Erzurum Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)