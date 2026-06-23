Erzurum'da at yarışındaki görüntülere soruşturma

20 Haziran 2026 tarihinde, Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer Mahallesi’nde Tekman Belediyesi tarafından düzenlenen at yarışları sırasında bir ata yönelik uygunsuz müdahalede bulunulduğuna dair görüntülerin ortaya çıkması üzerine kaymakamlık tarafından, resmi inceleme süreci başlatıldı.

KAYMAKAMLIKTAN RESMİ AÇIKLAMA

Tekman Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili kurumların çalışma yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, görüntülerde yer alan kişilerin tespiti, hayvanın sağlık durumunun incelenmesi ve organizasyon sürecinin detaylı şekilde değerlendirilmesinin sürdüğü ifade edildi.

"TÜM YÖNLERİYLE ARAŞTIRILIYOR"

Kaymakamlık açıklamasında, olayın yalnızca görüntülerle sınırlı kalmadan kapsamlı şekilde ele alındığına dikkat çekildi.

Süreç kapsamında hem organizasyonun işleyişi hem de olası mevzuat ihlallerinin detaylı şekilde incelendiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hayvanların korunması ve refahına yönelik yükümlülüklere dikkat çekilerek, gerekli hassasiyetin gösterildiği vurgulandı.

Yapılan incelemeler sonucunda sorumluluğu tespit edilen kişiler hakkında hem idari hem de adli işlemlerin uygulanacağı bildirildi.