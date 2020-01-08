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Erzurum'da başkan ve müdürün zor anları

Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile İl Tarım Müdürü Osman Akar, bindikleri atlı kızakta atı kontrol edemeyince kalabalıktan uzağa gitti.

DHA | 08.01.2020 - 16:19..
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Erzurum'un Yakutiye ilçesi Dadaşköy Mahalle Muhtarı İslam Yıldırım'ın davet ettiği Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, merkez Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve İl Tarım Müdürü Osman Akar atlı ciritçiler tarafından karşılandı.

Vali Okay Memiş ve beraberindekiler Yakutiye Belediyesi tarafından mahalleye yaptırılan sosyal tesisler ile muhtar Yıldırım'a ait olan besi çiftliğini gezdi.

Erzurum'da başkan ve müdürün zor anları

ATI KONTROL EDEMEYİNCE UZAKLAŞTILAR

Gezi ve incelemenin ardından mahallenin atlı cirit spor kulübü, karlı zeminde protokolle bir gösteri maçı yaptı. Vali ve beraberindekiler cirit alanına atlı kızaklara gitti. Ancak, Yakutiye İlçe Belediye Başkanı Mahmut Uçar ile İl Tarım Müdürü Osman Akar, bindikleri atlı kızakta atı kontrol edemeyince, bulundukları kalabalıktan uzaklaştı.

Erzurum'da Belediye başkanı ve müdürü at kaçırdı ViDEO

"BAŞKANIM NASIL GİTTİNİZ ÖYLE?"

Başkan ve müdürün bindiği kızağı köyün gençleri atın önüne geçerek durdurdu. Korku dolu anlar yaşadıkları kızaktan gülerek inen Başkan Mahmut Uçar, başka bir atlı kızağa binen Vali Okay Memiş'in yanına geldi. Vali Memiş, "Başkanım o nasıl gittiniz öyle?" dediği Uçar, "Sayın Valim bizim bindiğimiz kızağın freni yokmuş." diyerek espri yaptı.

Erzurum'da başkan ve müdürün zor anları

Erzurum'da başkan ve müdürün zor anları

Erzurum'da başkan ve müdürün zor anları

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