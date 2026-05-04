Erzurum'da bozayı ve iki yavrusu drone'la görüntülendi

Erzurum’un yüksek rakımlı doğasında baharın etkisiyle yaban hayatı hareketlenirken Oltu ilçesinde kaydedilen görüntüler, doğaseverleri heyecanlandırdı. Bozayı ve iki yavrusunun doğal yaşam alanındaki anları, drone kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

KAYALIK ALANDA NADİR KARŞILAŞMA

Oltu-Narman kara yolunun 11. kilometresinde, kayalık bölgede ilerleyen bozayı ve iki yavrusu, doğasever Halil İbrahim Taşçı tarafından drone'la görüntülendi.

Görüntülerde, drone'un yaklaşmasıyla birlikte bozayının yavrularını altına alarak korumaya çalıştığı anlar yer aldı. Kısa süreli tedirginliğin ardından ailece dağın zirvesine yönelen ayılar, gözden kayboldu.

DOĞASEVERDEN ANLAMLI KARELER

Yaban hayatını kayıt altına almayı hobi haline getirdiğini söyleyen Halil İbrahim Taşçı, bu karşılaşmanın kendisi için özel bir an olduğunu belirtti. Taşçı, “Bozayı ve iki yavrusunu görüntülemek benim için çok değerli bir deneyimdi.” ifadelerini kullandı.

AYI POPÜLASYONU ARTIYOR

Bölgede son yıllarda ayı popülasyonunda artış gözlemlendiğini belirten Taşçı, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle yavrulu ayıların daha korumacı ve saldırgan olabileceğine dikkat çekildi.

VATANDAŞLARA DOĞA UYARISI

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte doğaya çıkan vatandaşların yaban hayvanlarıyla karşılaşma ihtimalinin arttığı ifade ediliyor. Uzmanlar ve doğaseverler, özellikle yüksek kesimlerde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.