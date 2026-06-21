Erzurum'da ceviz bulamayan sincap, kabı 'protesto' etti

Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Şenyurt Mahallesi’nde yaşayan 68 yaşındaki Abdulkadir Şimşek, bahçesini sık sık ziyaret eden sincaba zaman zaman ceviz bıraktığını belirtiyor. İnsanla hayvan arasında zamanla oluşan bu alışkanlık, ilginç bir anıya dönüştü.

Olay günü ise sincabın beklediği cevizleri bulamaması dikkat çekici görüntülere sahne oldu.

BOŞ KABI SÜRÜKLEYİP TEPKİ VERDİ

Görüntülerde sincap, içerisinde ceviz olmadığını fark ettiği boş kabı sürüklemeye çalışıyor. Ardından kabı yere bırakarak adeta tepki gösterir gibi hareketler yapıyor.

Vatandaş Abdulkadir Şimşek’in de bu anlara gülerek karşılık verdiği görüntüler, doğa ile insan arasındaki sıcak bağı gözler önüne seriyor.

SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

Kayıt altına alınan anlar sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından izlendi. Sincabın “ceviz bulamayınca kabı bırakmaması” ve sergilediği tepkisel davranışlar, videonun en çok konuşulan detayları arasında yer aldı.