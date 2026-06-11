Erzurum'da ceviz büyüklüğündeki dolu şaşırttı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde kısa süreli ancak yoğun şekilde yağan dolunun ardından başlayan sağanak yağmur, zamanla şiddetini artırarak fırtınaya dönüştü.

Kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle vatandaşlar, tedbir amaçlı kapalı alanlara sığındı. Bazı bölgelerde ulaşımda kısa süreli aksaklıklar yaşandı.

CAN KAYBI VE YARALANMA YAŞANMADI

Meteoroloji yetkilileri, bölgede hava şartlarının değişkenlik gösterebileceğini belirterek vatandaşları ani yağış ve fırtınalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Karayazı'da etkili olan dolu ve ardından gelen fırtına, ilçe sakinlerine zor anlar yaşatırken olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.