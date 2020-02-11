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Erzurum'da dereler buz bağladı

Oltu'da çeşmeler soğuktan donarken, köy dereleri de buz tuttu.

İHA | 11.02.2020 - 16:05..
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Dondurucu Sibirya soğukları Erzurum’un Oltu ilçesinde etkisini sürdürüyor.

Her yerin buz kestiği Oltu’da çeşmeler donarken, köy dereleri de buz tuttu.

Esnaf vitrin camlarını saç kurutma makinesiyle açmaya çalıştı.

Oltu'da dereler buz bağladı VİDEO

"SAÇ KURUTMA MAKİNESİYLE BUZLARI ERİTTİM"

Oltulu esnaf Fırat Aydın, “İki gündür çok soğuk. Sabah iş yerine geldiğimde vitrin camından dışarı gözükmüyordu, bende saç kurutma makinesiyle ile camın buzunu açtım” dedi.

Erzurum'da dereler buz bağladı

"BUZDAN ŞELALELER OLUŞTU"

Otu Narman yolu üzerindeki çeşme ise sızan sudan dolayı tamamen buzla kaplandı. Oltu’ya bağlı Gökçere köyünde dere buz tutarken, derede buzdan şelaleler oluştu. Osman Kaya, “Derelerin buz tutmasıyla ortaya güzel manzaralarda çıktı buzdan şelaleler oluştu” diye konuştu.

Erzurum'da dereler buz bağladı

Erzurum'da dereler buz bağladı

Erzurum'da dereler buz bağladı

Erzurum'da dereler buz bağladı

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