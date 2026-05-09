Erzurum’da engelli gençler için anlamlı asker uğurlaması

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından, engelli bireyler için asker gecesi ve temsili uğurlama töreni düzenlendi.

Düzenlenen asker gecesi ve temsili uğurlama törenine, zihinsel ve bedensel engelli 10 birey ve aileleri katıldı.

KONVOY EŞLİĞİNDE ŞEHİR TURU

Engelli bireyler, aileleriyle birlikte Türk bayraklarıyla donatılan araçlarla konvoy eşliğinde şehir turu attı.

Daha sonra yakılan meşalelerin altından geçtiler.

Engelli bireylerin ellerine kına yakılırken, aileler gözyaşlarını tutamadı.

''OĞLUMUN ASKER KINASINI YAKTIM''

Onların içinde 19 yaşındaki Taha'nın parmağına kına yakıldığında gözyaşlarına engel olamayan anne Mine Genç, "Çok mutlu oldum, oğlumun asker kınasını yaktım, en azından askerlik isteği yerine getirildi. Bu programı düzenleyenlere teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

''AİLELERİ MUTLU ETMEK İSTEDİK''

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aile ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Mahmut Temel, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Engelliler Haftası kapsamında 81 ilde temsili askerlik töreni düzenlediğini belirterek, “Engelli bireylerimiz resmi olarak askerlik yapamıyorlar, biz de Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’in talimatıyla böyle bir organizasyon ayarladık. Bugün hem onları hem de ailelerini mutlu etmek istedik.” şeklinde konuştu.

Program, gençlere kına yakılması ve müzik eşliğinde halay çekilmesiyle tamamlandı.