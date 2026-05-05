Erzurum'da HES sonrası taşkın

Erzurum’un Olur ilçesine bağlı Köprübaşı Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, 2022 yılında faaliyete geçen hidroelektrik santralinin ardından hayatlarının olumsuz yönde değiştiğini ifade ediyor. Özellikle ilkbahar aylarında artan su debisiyle birlikte bahçelerinin sular altında kaldığını belirten mahalleli, yıllardır süren mağduriyetlerine çözüm bulunmasını istiyor.

BAHÇELER SULAR ALTINDA KALIYOR

Mahalle sakinleri, Oltu Çayı’nın debisinin yükseldiği dönemlerde HES kaynaklı suyun geri basması sonucu tarım arazilerinin suyla dolduğunu dile getirdi. Su baskınları nedeniyle ürün alamadıklarını ifade eden vatandaşlar, meyve ağaçlarının da kuruduğunu söyledi.

“YETKİLİLER ARASINDA SORUMLULUK TARTIŞMASI VAR”

Bahçe sahiplerinden Mehmet Sezgin, yaşadıkları sorunu defalarca yetkililere ilettiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirtti:

“HES ‘DSİ yapacak’ diyor, DSİ ise ‘HES yapacak’ diyor. Biz ortada kaldık. Ağaçlarımız kurudu, ürün alamıyoruz. Üstelik biçtiğimiz otları hayvanlarımız bile yemiyor. Yakındaki beton santralinden çıkan toz da ayrı bir zarar veriyor. Tapulu arazilerimiz için çözüm bekliyoruz.”

“4 YILDIR ÜRÜN YOK”

Mahalle sakinlerinden Ömer Yalçın da sorunun uzun süredir devam ettiğine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Yaklaşık 4 yıldır bahçelerimizden hiçbir verim alamıyoruz. Hayvanlarımızı otlatamıyoruz, çocuklarımızı bahçeye gönderemiyoruz. Boğulma riski de var. Eğer çözüm bulunmazsa hukuki süreci başlatacağız.”

İNCELEME YAPILDI, SONUÇ ÇIKMADI

Akın Çelikcan ise mahalle muhtarlığı tarafından daha önce set yapılması ya da kamulaştırma talebiyle başvuru yapıldığını hatırlattı. Çelikcan, “Yaklaşık bir yıl önce bölgede inceleme yapıldı ancak bugüne kadar herhangi bir adım atılmadı.” dedi.

“HER SEL EMEĞİMİZİ GÖTÜRÜYOR”

88 yaşındaki Zeytun Yüksel de yıllar önce büyük emeklerle edindikleri arazilerin her yağış sonrası zarar gördüğünü belirterek, “Yaz boyunca çalışıyoruz ama sel suları gelip her şeyi yok ediyor. Sular yükseldiğinde bahçeye bile inemiyoruz. Devletimizden yardım bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

KALICI ÇÖZÜM TALEBİ

Mahalle sakinleri, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için dere ıslahı yapılmasını, koruyucu setlerin inşa edilmesini veya gerekli görülmesi halinde kamulaştırma uygulanmasını talep ediyor. Bölge halkı, yıllardır süren sorunun çözümü için yetkililerden somut adım bekliyor.