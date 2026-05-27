Erzurum'da kurban keserken kalp krizi geçirdi: Kurtarılamadı
Kentte kurban kesimi sırasında kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti. Kesim sırasında kendilerini yaralayan 110 kişi hastanelere başvurdu. Palandöken ilçesinde yakınlarıyla kurban kesen Ednan Hoşgör geçirdiği kalp krizi sonucu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Erzurum'da kurban kesimi, bayram namazı sonrasında başladı.
Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kurban Yakalama Timi, bu kez kaçan kurbanlıklar yerine kesim sırasında huysuzlanan hayvanların sakinleştirilmesi için vatandaşlara yardımcı oldu.
HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİLER
Erzurumlular, kurban kesiminde genellikle Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda kurduğu mobil mezbahaneleri tercih etti.
Kurbanlarını evlerinin bulunduğu bölgelerde kesmeyi seçen 100'den fazla kişi, kendilerini yaraladı.
Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanelerine müracaat eden yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ
Erzurum'un Palandöken ilçesinde yakınlarıyla kurban kesen 65 yaşındaki Ednan Hoşgör, kalp krizi geçirdi.
Ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hoşgör, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
17 KİŞİ, HASTANELERE MÜRACAAT ETTİ
Erzurum’un Oltu ilçesinde kurban kesimi bayram namazı sonrası başladı.
Kurbanlarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 17 kişi Oltu Devlet Hastanesi Acil Polikliniği’ne başvurdu.
Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralananlar, hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edildi.
KESİM İÇİN BEKLEYENLERE İKRAMLARDA BULUNULDU
Bu arada ilçedeki kesim alanlarında yoğunluk dikkat çekti.
Kurban kesimi için bekleyenlere kavurma, pilav ve semaver çayı ikram edildi.