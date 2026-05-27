Erzurum'da kurban keserken kalp krizi geçirdi: Kurtarılamadı

Erzurum'da kurban kesimi, bayram namazı sonrasında başladı.

Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kurban Yakalama Timi, bu kez kaçan kurbanlıklar yerine kesim sırasında huysuzlanan hayvanların sakinleştirilmesi için vatandaşlara yardımcı oldu.

HASTANEDE TEDAVİ EDİLDİLER

Erzurumlular, kurban kesiminde genellikle Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin Doğu Anadolu Canlı Hayvan Pazarı'nda kurduğu mobil mezbahaneleri tercih etti.

Kurbanlarını evlerinin bulunduğu bölgelerde kesmeyi seçen 100'den fazla kişi, kendilerini yaraladı.

Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanelerine müracaat eden yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Erzurum'un Palandöken ilçesinde yakınlarıyla kurban kesen 65 yaşındaki Ednan Hoşgör, kalp krizi geçirdi.

Ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Hoşgör, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

17 KİŞİ, HASTANELERE MÜRACAAT ETTİ

Erzurum’un Oltu ilçesinde kurban kesimi bayram namazı sonrası başladı.

Kurbanlarını kesmek isterken kendilerini yaralayan 17 kişi Oltu Devlet Hastanesi Acil Polikliniği’ne başvurdu.

Vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralananlar, hastanedeki tedavileri sonrası taburcu edildi.

KESİM İÇİN BEKLEYENLERE İKRAMLARDA BULUNULDU

Bu arada ilçedeki kesim alanlarında yoğunluk dikkat çekti.

Kurban kesimi için bekleyenlere kavurma, pilav ve semaver çayı ikram edildi.