Erzurum'da kurban pazarlarında hareketlilik başladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı...

Bayrama az bir süre kala, kurban pazarlarında da hareketlenme başladı.

Her hafta pazar günü vatandaşlar kurbanlık almak için Aşkale Canlı Hayvan Pazarı'na akın ederken, fiyatlar ise geçen yıla göre oldukça yüksek seyrediyor.

FİYATLAR NE DURUMDA

Canlı hayvan pazarında büyükbaş kurbanlıklarda düve fiyatları 140 bin liradan başlayıp 250 bin liraya kadar çıkarken, tosun fiyatlarının ise 240 bin liradan başlayıp 600 bin liraya kadar yükseldiği görüldü.

Küçükbaş hayvanlarda ise fiyatlar 12 bin lira ile 40 bin lira arasında değişiyor.

SATIŞLARIN HAREKETLENMESİ BEKLENİYOR

Pazarda yoğunluk yaşanmasına rağmen satışların beklenen seviyede olmadığı gözlenirken, vatandaşların ise bütçelerine uygun kurbanlık arayışını sürdürdüğü belirtildi.

Besiciler; yem, nakliye ve bakım maliyetlerindeki artış nedeniyle fiyatların geçen yıla oranla daha yüksek olduğunu ifade ederken önümüzdeki günlerde satışların hareketlenmesini beklediklerini söyledi.