Erzurum'da minik öğrencilerin bayrak hassasiyeti yürekleri ısıttı

Erzurum'un Pasinler ilçesinde kaydedilen görüntüler, yürekleri ısıttı...

Kırsal Porsuk Mahallesi'ndeki Porsuk İlkokulu'nda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenmişti.

DÜŞEN BAYRAĞI ASMAYA ÇALIŞTILAR

Sabah okula gelen 2. sınıfta öğrenim gören 3 öğrenci, etkinlikten kalan Türk bayraklarının asıldıkları yerden düştüğünü gördü.

Bayrakları öptükten sonra yerine asmak için uğraşan ancak boyları yetişmeyen öğrenciler, sandalye çekerek bayrakları asmak istedi.

O ANLAR KAMERADA

Çabaları sonuçsuz kalan çocuklar, bayrakları getirdikleri sandalyelerin üzerine bıraktı.

Öğrencilerin mücadelesi, okulun güvenlik kameralarına yansıdı.