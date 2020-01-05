taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9746
Euro
6.6703
Altın
1549
Borsa
113684.01
Gram Altın
297.577
Bitcoin
43573.67

Sağlık ekipleri hastanın yanına at üzerinde gitti

Erzurum'da, rahatsızlanan Songül Yılmaz'a, karla kaplı yolda at sırtında giderek ulaşan sağlık ekipleri, hasta kadını kızakla çekerek ambulansa taşıdı.

DHA | 05.01.2020 - 09:27..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Erzurum'un Hınıs ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Çilligöl Mahallesi'nde rahatsızlanan 41 yaşındaki Songül Yılmaz'a, karla kaplı yolda at sırtında giderek ulaşan sağlık ekipleri, hasta kadını kızakla çekerek ambulansa taşıdı.

AMBULANS KARLI KAPLI YOLDA KALDI

İhbar üzerine yola çıkan sağlık ekibi, karla kaplı yolda ambulansla ilerlemekte zorlandı. Hınıs'a 30 kilometre uzaklıktaki mahallenin 23 kilometresine kadar ambulansla gidebilen ekip, kar nedeniyle yolda kaldı.

Bu sırada durumu fark eden çevre sakinleri, bölgede toplandı. Sağlık ekibindeki paramedik Yunus Yavuz, bir kişinin getirdiği ata binip, Çilligöl Mahallesi'ndeki hastaya ulaştı.

Sağlık ekipleri hastanın yanına at üzerinde gitti

HASTAYI ATLI KIZAKLA TAŞIDILAR

Hasta kadına evinde ilk müdahalesini yapan Yunus Yavuz, Songül Yılmaz'ın hastaneye kaldırılması gerektiğini söyledi.

Mahalledeki atlı kızağa alınan Yılmaz, 4 saatlik yolculuğun ardından 7 kilometre uzaklıktaki ambulansa ulaştırıldı. Ambulansta sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Songül Yılmaz, Hınıs Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekipleri hastanın yanına at üzerinde gitti

Sağlık ekipleri hastanın yanına at üzerinde gitti

Sağlık ekipleri hastanın yanına at üzerinde gitti

Sağlık ekipleri hastanın yanına at üzerinde gitti


İlginizi Çekebilir
Buzla kaplanan Çıldır Gölü'ne ziyaretçi akını
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki aşırı soğuklar sonucu tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, 2020'de de ziyaretçi akınına uğruyor.
İzmir'de annesini darbederek öldüren zanlı tutuklandı
Annesi Görgün Baştosun'u döverek öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Bekir Baştosun'un, yargılanmasına başlandı.
Başıboş atlar sürücülere zor anlar yaşatıyor
Aydın-Denizli yolu Kocagür mevkiinde sahipleri tarafından başıboş vaziiyette bırakılan atlar nedeniyle kazalar yaşanıyor.
7 aracın karıştığı zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Karaman'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 7 araç birbirine girerken kimse yaralanmadı
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hafter Libya'da askeri okulu vurdu

Hafter Libya'da askeri okulu vurdu

182
Trump: İran saldırırsa 52 hedefi vururuz

Trump: İran saldırırsa 52 hedefi vururuz

134
İngiliz ve ABD gemileri Hürmüz Boğazı'na gönderildi

İngiliz ve ABD gemileri Hürmüz Boğazı'na gönderildi

67
Eve girmeye çalışan kedi, pencerede sıkıştı

Eve girmeye çalışan kedi, pencerede sıkıştı

11
Güney Afrika’da aslan katliamı

Güney Afrika’da aslan katliamı

18
İsrail'de sel felaketi

İsrail'de sel felaketi

86
Emniyet Müdüründen zanlıya: Alemin batsın kirli torbacı

Emniyet Müdüründen zanlıya: Alemin batsın kirli torbacı

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir