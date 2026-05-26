Erzurum’da sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar trafiği birbirine kattı

Kurban Bayramı hareketliliği sürüyor.

Bu yıl da gelenek haline gelen manzara değişmedi.

Erzurum genelinde kurban pazarlarından, nakliye esnasında ve bahçelerden kaçan kurbanlıklar, sahiplerini peşinden koşturdu.

KURBANLIKLAR CADDEYE FIRLADI

İplerini kopararak ana caddelere fırlayan öfkeli kurbanlıklar, sürücülere ve yayalara tehlikeli anlar yaşattı.

Trafiğin yoğun olduğu caddelerde araçların arasında koşan hayvanlar nedeniyle sürücüler ani fren yapmak zorunda kaldı.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Bazı bölgelerde trafik akışı tamamen durma noktasına geldi.

Pasinler ve Çat ilçelerine giden yollarda kaçan kurbanlıklar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

YAKALAMAK KOLAY OLMADI

Çevrede korku dolu anlar yaşatan kurbanlıkları yakalamak hiç de kolay olmadı.

Sahipler ve çevredeki vatandaşlar, kaçan hayvanları durdurabilmek için uzun süre uğraştı.

Yaralanmanın yaşanmadığı olaylarda, kurbanlıkların yakalanmasıyla hem trafik normale döndü hem de vatandaşlar derin bir nefes aldı.