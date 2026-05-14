Erzurum'da silahlı kavga kanlı bitti: 1 ölü 1 yaralı

Erzurum’un Oltu ilçesinde gece saatlerinde yaşanan silahlı kavga, can kaybıyla sonuçlandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahların kullanıldığı çatışmaya dönüştü.

Yasin Haşimoğlu Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde, Alican Zengin (34), M.A.K. (20) ve İ.K. (29) arasında çıkan tartışma kontrolden çıkarak silahlı kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesiyle taraflar arasında silahların kullanıldığı bir kavga yaşandı. Olayda Alican Zengin ve M.A.K. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye sevk etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Alican Zengin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından kaçmadığı belirlenen İ.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, hem hastane çevresinde hem de olay yerinde inceleme yaptı. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.