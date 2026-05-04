Erzurum'da vefatından sonra şehit sayıldı
1966 yılında vatani görevi sırasında geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden istihkam er Yaşar Ceylan, bir akrabasının başvurusu üzerine yapılan incelemeler sonrası şehit sayıldı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Yeşilhöyük köyü nüfusuna kayıtlı istihkam er Yaşar Ceylan, 1966 yılında vatani görevi sırasında hayatını kaybetti.
Yaşar Ceylan'ın aynı köyden akrabası Hüseyin Durmuş'un, şehit sayılması için Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği'ne başvurması üzerine girişimlere başlandı.
ŞEHİT SAYILDI
Araştırmaların ardından ilgili mercilere yapılan başvurusu sonrası Yaşar Ceylan, şehit sayıldı.
Yaşar Ceylan'ın kabrinde de gerekli düzenlemeler yapıldı.
Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, “Yaşar Ceylan, askerliğini 9’uncu Kolordu Komutanlığı 2’nci İstihkam Taburu emrinde yerine getirirken iş kazası geçirmiş.
Erzurum Fevzi Çakmak Askeri Hastanesi'nde tedavisi sürerken 11 Ekim 1966 tarihinde hayatını kaybetmiş. Aradan geçen 60 yılda şehit kaydının çıkarılmadığı tespit edildi. Geçen yıl akrabası Hüseyin Durmuş'un bize bildirmesi ile konuyu incelemeye aldık.
Elde ettiğimiz resmi belgeler ile merhum askerimizin vazife malulü olduğu tespit edildi.
Yaptığımız müracaatlar neticesinde şehidimizin mezarı yönetmeliklere uygun olarak şehit mezarı haline getirilmiş ve Afyonkarahisar şehitleri arasına kaydı yapılmıştır.” dedi.