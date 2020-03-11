Erzurum'da yastıklı cinayet sanığına 11 yıl 8 ay hapis

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde, sırtından pompalı tüfek ile vurulan Zafer Kuzu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SIRTINA YASTIK BAĞLAYIP VURDULAR

Cinayetin ardından şüpheli olarak gözaltına alınan Fatih Yılmaz, Zafer Kuzu'nun bir iş yerinde hükümlü kadrosunda çalıştığını, işten çıkarılacağı korkusuyla hastaneye yatıp, rapor almak istediğini, bu nedenle yaptıkları plan doğrultusunda arkadaşını sırtına 2 yastık bağladıktan sonra vurduğunu anlattı.

Fatih Yılmaz tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Olay sırasında beraberinde bulunan F.Y.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

KAN PARASI İÇİN KENDİNİ VURDURTTU

Soruşturma aşamasında savcılık, Zafer Kuzu hakkında denetimli serbestlik müdürlükleri ile infaz bürolarında kayıt ve kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı olmadığını belirledi.

Kuzu'nun iş yerinde denetimli serbestlik kapsamında çalışmadığı, işten çıkarılma durumu bulunmadığı tespit edildi.

Şüphelilerin çelişkili ifadeler verdikleri vurgulanan iddianamede, "Zafer Kuzu'nun sırtına yastık bağlayarak kendisini vurdurtmasındaki gerçek amacın hasımlarından kan parası almak" olduğu belirtildi.

BABA, EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasında, Zafer Kuzu'nun eşi Ayşe Kuzu ile babası Abdulkadir Kuzu sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

OĞLUNU İNFAZ ETTİKLERİNİ SÖYLEDİ

Abdulkadir Kuzu, sanıkların her seferinde farkı ifadeler verdiğini, oğlunu infaz ettiklerini söyledi. Evladının katillerinden birinin dışarıda gezdiğini belirten Kuzu, gerekirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğini belirtti.

"YASTIĞI BAĞLAMA AMACIMIZ YARALANMASINI ENGELLEMEK"

Zafer Kuzu'yu ağabeyi olarak gördüğünü belirten Fatih Yılmaz, "Çatı katına evde kullanmadığımız eşyaları koyuyorduk. Yastık ve minderler de vardı. Her şey onun isteği üzerine oldu. Yastığı bağlama amacımız yaralanmasını engellemek, o bölgeye isabet etmesini önlemekti. Cahilliğimizden ne istediyse yaptık. Çok pişmanım. F.Y. ve ben çocukluktan beri arkadaşız. Elimize oyuncak silah bile almadık." dedi.

"TÜFEĞİ KENDİSİ GETİRMİŞTİ"

Suça sürüklenen çocuk sanık F.Y.T. ise olayı kasten gerçekleştirmediklerini savundu. F.Y.T., "Eğer kasten yapmış olsaydık hastaneye götürmezdik. Tüfeği Zafer ağabey kendisi getirmişti. İçindeki mermiyi gösterdi. Küçük boncuk kadar şeyler vardı. Bize 'Bunlar kuş mermisi, kuşa bile şey yapmıyor, bana mı yapacak?' dedi. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim." diye konuştu.

İYİ HALDEN 11 YIL 8 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, F.Y.T.'nin 'olası kastla öldürme' suçunu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden beraatına karar verdi.

Heyet, Fatih Yılmaz'ın yaptığı eylemin ise 'netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçunu oluşturduğuna kanaat getirerek önce 14 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın pişmanlığını göz önünde bulunduran mahkeme, iyi hal indirimi ile Yılmaz'ı 11 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum etti.

"VİCDANINIZ RAHAT MI"

Karar sonrası Zafer Kuzu'nun eşi, "Sanıkların yüzüne bir şey söylemek istiyorum. Vicdanınız rahat mı?" diyerek duruşma salonundan çıktı.