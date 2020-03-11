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Erzurum'daki bıçaklı cinayete 18 yıl hapis cezası

Husumetli iki taraf arasında çıkan kavgada bir kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlıya, haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezası verildi.

İHA | 11.03.2020 - 11:24..
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Erzurum Cumhuriyet Caddesi'nde aralarında husumet olan iki aile adliye çıkışında, karşılaştı.

İki grup, ilk önce sözlü olarak tartışmaya başladı.

KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zafer Çınar yanında bulundurduğu bıçakla, Hakkı Turgut’u kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Bıçaklanan şahsın yakınları karşı tarafa tekme, tokat ve sopalarla saldırdı.

Erzurum'da iki kardeşin karıştığı cinayet kamerada İZLE

CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Cumhuriyet Caddesi adeta savaş alanına döndü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan Zafer Çınar ve kavgaya karışan ağabeyi Sadri Çınar tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Erzurum’da ortalık savaş alanında döndü İZLE

18 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Sadri Çınar'ın tahliyesine karar verilirken, kardeşi Zafer Çınar ise ‘kasten adam öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Erzurum'daki bıçaklı cinayete 18 yıl hapis cezası

(Hakkı Turgut)

"KADER Mİ ECEL Mİ?"

Zafer Çınar'ın daha önce İbrahim Hakkı Turgut tarafından bıçaklandığı, ancak konunun yargıya taşınmadığı belirtilirken; katil zanlısı Zafer Çınar, "Kader mi, ecel mi diyelim? Benim de hayatım bitti, ben de cezaevine gireceğim şimdi." demişti.

Erzurum'daki bıçaklı cinayete 18 yıl hapis cezası(Katil zanlısı Zafer Çınar)

Erzurum'daki bıçaklı cinayete 18 yıl hapis cezası

Erzurum'daki bıçaklı cinayete 18 yıl hapis cezası

Erzurum'daki bıçaklı cinayete 18 yıl hapis cezası

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