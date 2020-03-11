Erzurum'daki bıçaklı cinayete 18 yıl hapis cezası

Erzurum Cumhuriyet Caddesi'nde aralarında husumet olan iki aile adliye çıkışında, karşılaştı.

İki grup, ilk önce sözlü olarak tartışmaya başladı.

KALBİNDEN BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zafer Çınar yanında bulundurduğu bıçakla, Hakkı Turgut’u kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Bıçaklanan şahsın yakınları karşı tarafa tekme, tokat ve sopalarla saldırdı.

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CADDE SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Cumhuriyet Caddesi adeta savaş alanına döndü. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanan Zafer Çınar ve kavgaya karışan ağabeyi Sadri Çınar tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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18 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Sadri Çınar'ın tahliyesine karar verilirken, kardeşi Zafer Çınar ise ‘kasten adam öldürme’ suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

(Hakkı Turgut)

"KADER Mİ ECEL Mİ?"

Zafer Çınar'ın daha önce İbrahim Hakkı Turgut tarafından bıçaklandığı, ancak konunun yargıya taşınmadığı belirtilirken; katil zanlısı Zafer Çınar, "Kader mi, ecel mi diyelim? Benim de hayatım bitti, ben de cezaevine gireceğim şimdi." demişti.

(Katil zanlısı Zafer Çınar)