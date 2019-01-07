Erzurum'daki tarihi Oltu Rus Kilisesi restore edilecek

Oltu Kaymakamlığınca hazırlanan 'Tarihi Kilisenin Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi', Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) "Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik 2017 Yılı Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında kabul edildi.

KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞECEK

Ruslar tarafından inşa edilen kilisenin, 2 yıl içerisinde aslına uygun onarılıp kütüphaneye dönüştürülmesi planlanıyor.

26 TESCİLLİ ESER YER ALIYOR

Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Kuzeydoğu Anadolu'nun önemli yerlerinden olan ilçede yaklaşık 29 tescilli eser bulunduğunu söyledi.

TARİHİ ESERLERİN KORUNMASI AMAÇLANIYOR

Projeyle, tarihi eserlerin talan edilmesi gereken bir miras değil, korunması ve yaşatılması gereken tarihi değer ve kültürel miras olduğu yönünde mesajlar verilerek, toplumun bu konularda bilinçlendirilmesinin yanında, eserlerin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konularında bilinç oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.





2 YILDA TAMAMLANACAK

Kilisenin restore işlemleri 2 yıl gibi bir sürede tamamlanamsı bekleniyor.



