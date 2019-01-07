taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3491
Euro
6.1052
Altın
1290.45
Borsa
88830.82
Gram Altın
222.111

Erzurum'daki tarihi Oltu Rus Kilisesi restore edilecek

Erzurum'un Oltu ilçesindeki Rus Kilisesi'nin restore edilmesi için çalışma başlatıldı. Oltu Rus Kilisesi kütüphaneye dönüştürülecek.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 08:51..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

Oltu Kaymakamlığınca hazırlanan 'Tarihi Kilisenin Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi', Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) "Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik 2017 Yılı Sosyal Altyapının ve Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında kabul edildi.

KÜTÜPHANEYE DÖNÜŞECEK

Ruslar tarafından inşa edilen kilisenin, 2 yıl içerisinde aslına uygun onarılıp kütüphaneye dönüştürülmesi planlanıyor.

Erzurum'daki tarihi Oltu Rus Kilisesi restore edilecek

26 TESCİLLİ ESER YER ALIYOR

Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Kuzeydoğu Anadolu'nun önemli yerlerinden olan ilçede yaklaşık 29 tescilli eser bulunduğunu söyledi.

Erzurum'daki tarihi Oltu Rus Kilisesi restore edilecek

TARİHİ ESERLERİN KORUNMASI AMAÇLANIYOR

Projeyle, tarihi eserlerin talan edilmesi gereken bir miras değil, korunması ve yaşatılması gereken tarihi değer ve kültürel miras olduğu yönünde mesajlar verilerek, toplumun bu konularda bilinçlendirilmesinin yanında, eserlerin korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konularında bilinç oluşturulmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Erzurum'daki tarihi Oltu Rus Kilisesi restore edilecek

2 YILDA TAMAMLANACAK

Kilisenin restore işlemleri 2 yıl gibi bir sürede tamamlanamsı bekleniyor.

Erzurum'daki tarihi Oltu Rus Kilisesi restore edilecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

315
7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

21
Meteoroloji'nin İstanbul için kar tahmini tuttu

Meteoroloji'nin İstanbul için kar tahmini tuttu

49
CHP-İP, Ordu için İdris Naim Şahin'i düşünüyor

CHP-İP, Ordu için İdris Naim Şahin'i düşünüyor

35
Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

Murat Hazinedar, kendisine sahip çıkılmadığını düşünüyor

10
Nez'in şaşırtan vasiyeti

Nez'in şaşırtan vasiyeti

12
Trump: Seçilmeseydim K. Kore ile savaşta olurdunuz

Trump: Seçilmeseydim K. Kore ile savaşta olurdunuz

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir