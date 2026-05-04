Erzurumspor FK'dan olay N'Golo Kante açıklaması: Fenerbahçe istikrarsız

1. Lig’in 38. ve son haftası, 2 Mayıs'ta oynanan müsabakalarla sona erdi.

Ligi ilk iki sırada bitiren Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler, direkt olarak Süper Lig’e yükseldi.

Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor FK'nın başkanı Ahmet Dal, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde yaptığı N'Golo Kante transferiyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"FENERBAHÇE İSTİKRARSIZ"

HT Spor'a konuşan Dal, şu ifadeleri kullandı:

“Fenerbahçe, Kante’ye devre arasında 14.5 milyon euro verdi. Bu rakam, bir kulübü Süper Lig’de ilk 10’da bitirebilecek düzeydedir. İkinci sene 11, üçüncü sene 11 milyon euro alacak ve biliyoruz ki bu sezon sonunda ayrılacak. Fenerbahçe istikrarsız. Bu kulüplerin borcu bizim borcumuz, ülkenin borcu oluyor.”

“FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM”

Ahmet Dal, HT Spor'a daha sonra yaptığı açıklamada ise, "'Anadolu kulüplerinin yaşaması için ortalama bu kadar para harcamamız lazım' dedim. Orada da bir oyuncu örneği verdim. Kante’yi çok severim; Fenerbahçe’ye gelmeden önce de takip ettiğim, hem saha içi hem saha dışında bildiğimiz bir oyuncu. Kırdığım, üzdüğüm varsa özür dilerim. Yanlış anlaşıldım ama tüm futbol kamuoyundan, taraftarlardan ve Fenerbahçeli taraftarlardan özür diliyorum. Konu sanırım açıklığa kavuştu." dedi.

FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Suudi Arabistan takımı Al Ittihad'dan kadrosuna kattığı 35 yaşındaki Fransız futbolcu, sarı-lacivertli formayı 16 kez giydi.

Dünyaca ünlü yıldız oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 golle mücadele etti.