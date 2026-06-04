Erzurum'un Orhan Baba'sı: 40 yıldır aynı tarz giyiniyor

Erzurum’da bir otelde çaycılık yapan 59 yaşındaki Hikmet Gündüz, Türk müziğinin efsane ismi Orhan Gencebay’a duyduğu derin hayranlığı sadece bir sevgi olarak değil, bir yaşam biçimi olarak sürdürüyor.

Genç yaşta televizyon ekranlarında izlediği Gencebay’ın tarzından etkilenen Gündüz, o günden bu yana hem giyim kuşamını hem de duruşunu değiştirmedi.

TELEVİZYONDA BAŞLAYAN HAYRANLIK 40 YILLIK YAŞAMA DÖNÜŞTÜ

Çocukluk yıllarında Orhan Gencebay’ı ilk kez televizyonda izlediğini söyleyen Gündüz, o anın hayatında bir dönüm noktası olduğunu ifade ediyor. Sanatçının sahne duruşu, müziği ve tarzından etkilendiğini belirten Gündüz, zamanla bu hayranlığını günlük yaşamına taşıdı.

Kentin birçok noktasında vatandaşların kendisini “Orhan Baba” diye tanıdığını söyleyen Gündüz, gerçek isminin bile zamanla geri planda kaldığını belirtiyor.

1980’LER MODASINI ÖZEL TERZİSİYLE YAŞATIYOR

Gündüz, Orhan Gencebay’ın özellikle 1970’li ve 1980’li yıllarda kullandığı geniş yakalı takım elbiseleri ve klasik giyim tarzını bugüne taşıyor. Modern kıyafetleri neredeyse hiç tercih etmediğini belirten Gündüz, elbiselerini özel olarak diktirdiğini söylüyor.

“Bu kıyafetler artık piyasada yok, o yüzden terzime özel diktiriyorum” diyen Gündüz, yıllardır aynı tarzı sürdürdüğünü ve bundan vazgeçemediğini ifade ediyor.

“SPOR KIYAFET GİYEMİYORUM, ALIŞTIM”

Gündüz, günlük yaşamında modern ve spor giyimden tamamen uzak durduğunu belirterek şunları söylüyor:

“Artık spor kıyafet falan giyemiyorum. Bu şekilde alıştım, böyle devam ediyorum.”

Bu tercihi nedeniyle çevresinde dikkat çektiğini ancak bundan rahatsızlık duymadığını da dile getiriyor.

ERZURUM’DA HERKES ONU “ORHAN BABA” DİYE TANIYOR

Kentte yaşayanların kendisine gerçek ismiyle değil, “Orhan Baba” lakabıyla hitap ettiğini söyleyen Gündüz, bu durumun zamanla doğal bir hale geldiğini anlatıyor. Çarşıda, otobüste ve sokakta sık sık fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla karşılaştığını belirtiyor.

Ailesinin de bu duruma alıştığını ifade eden Gündüz, yıllardır aynı ilgiyle karşılandığını söylüyor.

“SADECE BİR SANATÇI DEĞİL, BİR EKOL”

Gencebay’ın sadece bir şarkıcı değil, bir sanat ekolü olduğunu savunan Gündüz, sanatçıya olan hayranlığını şu sözlerle anlatıyor:

“Orhan Gencebay bir ham maddeyi sanata çeviren bir isim. Tarzı, duruşu ve müziğiyle benim için çok özel bir yerde.”

Sanatçının eserlerinin toplumun her kesimine hitap ettiğini vurgulayan Gündüz, özellikle eski şarkıların kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söylüyor.

HAYALİ: ORHAN GENCEBAY İLE TANIŞMAK

Yıllardır aynı hayali kurduğunu belirten Gündüz’ün en büyük isteği, hiç yüz yüze gelmediği Orhan Gencebay ile tanışmak. Bu hayalini dile getiren Gündüz, sanatçıya duyduğu saygının her geçen yıl daha da arttığını ifade ediyor.

Erzurum sokaklarında “Orhan Baba” olarak bilinen Hikmet Gündüz’ün hikâyesi, bir sanatçının bir insanın hayatını nasıl kökten değiştirebileceğinin dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.