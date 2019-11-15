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Esad Arap devletine sıcak bakıyor

Suriye'nin kuzeyinde ağırlıklı olarak Arapların yaşadığını belirten Esad, bölgede ancak Arapların federasyondan söz edebileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 15.11.2019 - 13:59..
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Esad Arap devletine sıcak bakıyor

Suriye'de yıllardır devam eden iç savaş sona doğru yaklaştı.

Amerika ve Rusya'nın kendi çıkarları doğrultusunda terör örgütleriyle birlikte hareket etmesi bölgede milyonlarca insanın ölmesine ve mülteci durumuna düşmesine neden oldu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmasının ardından yeni bir federasyon kurulması da tartışmaya açıldı.

Amerika ve İsrail tarafından bölgede bir Kürt devleti kurulmak istense de Türkiye'nin bu konudaki tavrı oldukça net.

Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını savunurken Esad'dan da konuyla ilgili bir açıklama geldi.

KÜRTLERE DEĞİL ARAPLARA ÖZERKLİK

Kürtlerin özerklik kurma hayali olduğunu bildiğini dile getiren Esad, ülkenin kuzeyinde Arapların yaşadığını ve özerklikten ancak Arapların bahsedebileceğini söyledi.

Esad, "Ayrılıkçı fikirler, bazı siyasi anlamda radikal gruplarda görülüyor. Bu fikirlerden bazıları Kürtlerin yönetiminde federasyon ve özerklik kurulmasıyla ilişkili. Daha önce söylediğim gibi, Suriye'nin kuzeydoğusu bir Arap bölgesi. Eğer birileri federasyon kurma hakkında konuşuyorsa, bunlar Araplardır zira onlar o bölgede çoğunluk durumunda, bu aşikâr" ifadelerini kullandı.

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