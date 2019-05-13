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Esad İdlib'e yine saldırdı

Bölgede sivillerin göç etmesi riskine karşı TSK gerekli önlemleri alıyor.

AA | 13.05.2019 - 07:32..
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Esad İdlib'e yine saldırdı

Suriye'de Beşar Esad rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( TSK) " İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde, İdlib ilinin güney kırsalında, Hama'nın kuzeybatı kırsalındaki Zaviye bölgesinde kurduğu 10 numaralı gözlem noktasının yakınını topçu atışlarıyla tekrar hedef aldı.

Söz konusu saldırıda gözlem noktasında herhangi bir hasar meydana gelmedi.

2 HAFTADA 3 SALDIRI

Rejim ve destekçileri, 10 no'lu gözlem noktasının yakınlarına son iki haftada üç saldırı düzenledi.

Esad İdlib'e yine saldırdı

Rejim güçleri, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içerisindeki yerleşimlere bir haftadan bu yana başlattığı saldırılarda aynı noktayı 29 Nisan'da ve 4 Mayıs'ta hedef almıştı.

TSK'NIN 12 GÖZLEM NOKTASI VAR

TSK'nin, Astana anlaşmaları çerçevesinde "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"ndeki ateşkesi korumak için kurduğu 12 adet gözlem noktası bulunuyor. Söz konusu noktaların birkaç kilometre karşısında Beşar Esad rejimi ordusu unsurları ve İran destekli yabancı terörist gruplar konuşlu.

Esad İdlib'e yine saldırdı

Rejim ve destekçileri, bölgedeki sivil yerleşimleri 17 Eylül 2018'de Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakata rağmen o tarihten bu yana hedef alıyor.

ÖNLEM ALINDI

Bu durum sivillerin göç etmesini tetikleyebilir. Bölgede yaklaşık 3.5 milyon sivil var. TSK bu saldırıdan sonra İdlib'in kuzeyine konvoy gönderdi. Bölgede önlem alındı.

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